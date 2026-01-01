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Nava Mau
Nava Mau
Kinoafisha
Persons
Nava Mau
Nava Mau
Nava Mau
Date of Birth
14 May 1992
Age
34 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.6
Baby Reindeer
(2024)
7.1
Generation
(2021)
7.0
Brilliant Minds
(2024)
Filmography
7.6
Baby Reindeer
Drama,
2024, Great Britain
7
Brilliant Minds
Drama
2024, USA
7.1
Generation
Drama, Comedy, Family
2021, USA
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