Awards and nominations of Kari Skogland

Kari Skogland
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Best International
Winner
