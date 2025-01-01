Menu
Awards and nominations of Brendan Hunt

Brendan Hunt
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022 Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021 Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
