Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Brendan Hunt
Awards
Awards and nominations of Brendan Hunt
Brendan Hunt
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Brendan Hunt
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree