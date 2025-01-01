Menu
Adriana Lessa
Kinoafisha
Persons
Adriana Lessa
Date of Birth
1 February 1971
Age
54 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
0.0
El clon
(2001)
Filmography
Genre
All
Drama
Romantic
Sci-Fi
Year
All
2001
All
1
TV Shows
1
Actress
1
El clon
Drama, Romantic, Sci-Fi
2001, Brazil
