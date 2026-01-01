Marcelo Alonso

Menu
Date of Birth
19 March 1969
Age
56 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero, Fantasy hero

Popular Films

Fugitives 7.8
Fugitives (2011)
The Settlers 7.0
The Settlers (2023)
Neruda 6.9
Neruda (2016)

Filmography

Genre
Year
Baby Bandito 5.8
Baby Bandito
Drama, Crime, Thriller 2024, Chile
The Settlers 7
The Settlers Los colonos
Crime, Drama, History 2023, Argentina / Chile / Denmark / France / Germany / Sweden / Taiwan / Great Britain
Watch trailer
Blanquita 6.4
Blanquita Blanquita
Drama 2022, Chile / France / Luxembourg / Poland
Spider 6.3
Spider Araña
Crime, Drama, Thriller 2019, Chile / Argentina / Brazil
Neruda 6.9
Neruda Neruda
Biography, Crime, Drama 2016, France / Spain / Argentina / Chile
Caleuche: El llamado del Mar 4.8
Caleuche: El llamado del Mar Caleuche: El llamado del Mar
Drama, Fantasy, Horror 2012, Chile
Fugitives 7.8
Fugitives
Drama, Action, Crime 2011, Chile
Tony Manero 6.8
Tony Manero Tony Manero
Drama 2008, Chile / Brazil
