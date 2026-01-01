Marcelo Alonso

Menu
Date of Birth
19 March 1969
Age
56 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero, Fantasy hero
Popular Films
7.8
Fugitives
(2011)
7.0
The Settlers
(2023)
6.9
Neruda
(2016)
Filmography
Actor
8
5.8
Baby Bandito
Drama, Crime, Thriller
2024, Chile
7
The Settlers
Los colonos
Crime, Drama, History
2023, Argentina / Chile / Denmark / France / Germany / Sweden / Taiwan / Great Britain
Watch trailer
6.4
Blanquita
Blanquita
Drama
2022, Chile / France / Luxembourg / Poland
6.3
Spider
Araña
Crime, Drama, Thriller
2019, Chile / Argentina / Brazil
6.9
Neruda
Neruda
Biography, Crime, Drama
2016, France / Spain / Argentina / Chile
4.8
Caleuche: El llamado del Mar
Caleuche: El llamado del Mar
Drama, Fantasy, Horror
2012, Chile
7.8
Fugitives
Drama, Action, Crime
2011, Chile
6.8
Tony Manero
Tony Manero
Drama
2008, Chile / Brazil
