Marianna Mokshina Marianna Mokshina
Marianna Mokshina

Actor type
Voice actress, Fantasy heroine, Comedy actress

DinoSiti 8.3
DinoSiti (2021)
Tima i Toma 7.2
Tima i Toma (2015)
Malyshariki. Den rozhdeniya 6.9
Malyshariki. Den rozhdeniya (2024)

Malyshariki. Den rozhdeniya 6.9
Animation, Family 2024, Russia
Sport Tosha
Children's, Fantasy 2021, Russia
DinoSiti 8.3
Children's 2021, Russia
Plyushevyy Bum! 5.9
Animation, Family 2021, Russia
Malyshariki
Children's, Comedy 2015, Russia
Tima i Toma 7.3
Children's 2015, Russia
