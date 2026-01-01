Menu
Marianna Mokshina
Actor type
Voice actress, Fantasy heroine, Comedy actress
Popular Films
8.3
DinoSiti
(2021)
7.2
Tima i Toma
(2015)
6.9
Malyshariki. Den rozhdeniya
(2024)
Filmography
Genre
All
Animation
Children's
Comedy
Family
Fantasy
Year
All
2024
2021
2015
All
6
Films
2
TV Shows
4
Actress
6
6.9
Malyshariki. Den rozhdeniya
Malyshariki. Den rozhdeniya
Animation, Family
2024, Russia
Watch trailer
Sport Tosha
Children's, Fantasy
2021, Russia
8.3
DinoSiti
Children's
2021, Russia
5.9
Plyushevyy Bum!
Plyushevyy Bum!
Animation, Family
2021, Russia
Watch trailer
Malyshariki
Children's, Comedy
2015, Russia
7.3
Tima i Toma
Children's
2015, Russia
