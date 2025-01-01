Oleksii Nahrudnyi

Menu
Date of Birth
2 April 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Aries

Popular Films

Doktor Nadezhda 0.0
Doktor Nadezhda (2021)
A Mother's Heart 0.0
A Mother's Heart (2019)
Iskushenie 0.0
Iskushenie (2017)

Filmography

Genre
Year
All 13 TV Shows 13 Actor 13
Chuzhoe schaste
Chuzhoe schaste
Romantic 2022, Russia
Papa Den
Papa Den
Drama, Comedy 2022, Ukraine
Doktor Nadezhda
Doktor Nadezhda
Drama, Romantic 2021, Ukraine
Mayzhe vsya pravda
Mayzhe vsya pravda
Romantic 2020, Ukraine
Sleduya za serdcem
Sleduya za serdcem
Romantic 2020, Ukraine
The Adviser
The Adviser
Drama, Mystery 2020, Ukraine
Vernaya podruga
Vernaya podruga
Drama, Romantic 2020, Ukraine
A Mother's Heart
A Mother's Heart
Romantic 2019, Ukraine
Luchshe vseh
Luchshe vseh
Romantic 2018, Ukraine
Iskushenie
Iskushenie
Drama, Romantic 2017, Ukraine
Kogda papa Ded Moroz
Kogda papa Ded Moroz
Drama, Romantic 2017, Ukraine/Russia
Hirurgiya. Territoriya lyubvi
Hirurgiya. Territoriya lyubvi
Romantic 2016, Ukraine/Russia
Lyubimaya uchitelnica
Lyubimaya uchitelnica
Drama 2016, Ukraine
