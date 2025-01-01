Menu
Oleksii Nahrudnyi
Oleksii Nahrudnyi
Date of Birth
2 April 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Aries
Popular Films
0.0
Doktor Nadezhda
(2021)
0.0
A Mother's Heart
(2019)
0.0
Iskushenie
(2017)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Mystery
Romantic
Year
All
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
All
13
TV Shows
13
Actor
13
Chuzhoe schaste
Romantic
2022, Russia
Papa Den
Drama, Comedy
2022, Ukraine
Doktor Nadezhda
Drama, Romantic
2021, Ukraine
Mayzhe vsya pravda
Romantic
2020, Ukraine
Sleduya za serdcem
Romantic
2020, Ukraine
The Adviser
Drama, Mystery
2020, Ukraine
Vernaya podruga
Drama, Romantic
2020, Ukraine
A Mother's Heart
Romantic
2019, Ukraine
Luchshe vseh
Romantic
2018, Ukraine
Iskushenie
Drama, Romantic
2017, Ukraine
Kogda papa Ded Moroz
Drama, Romantic
2017, Ukraine/Russia
Hirurgiya. Territoriya lyubvi
Romantic
2016, Ukraine/Russia
Lyubimaya uchitelnica
Drama
2016, Ukraine
