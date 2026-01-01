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Natalja Kruglova Natalja Kruglova
Kinoafisha Persons Natalja Kruglova

Natalja Kruglova

Natalja Kruglova

Date of Birth
23 November 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine, Romantic actress

Popular Films

Chingachguk 8.2
Chingachguk (2022)
Pretorianec 6.9
Pretorianec (2024)
Rush Hour 6.5
Rush Hour (2006)

Filmography

Duplet 4
Duplet
Detective 2025, Russia
Doggy 4.7
Doggy Doggy
Drama, Thriller 2025, Russia
Pretorianec 6.9
Pretorianec
Action, Detective 2024, Russia
Chingachguk 8.2
Chingachguk
Detective, Thriller 2022, Russia
Rozysknik
Rozysknik
Crime, Drama 2013, Russia
Rush Hour 6.5
Rush Hour Chas pik
Drama, Romantic 2006, Russia
Ulitsy razbitykh fonarey 6.2
Ulitsy razbitykh fonarey
Drama, Crime, Detective 1998, Russia
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