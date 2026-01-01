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Natalja Kruglova
Natalja Kruglova
Kinoafisha
Persons
Natalja Kruglova
Natalja Kruglova
Natalja Kruglova
Date of Birth
23 November 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actress
,
Thriller heroine
,
Romantic actress
Popular Films
8.2
Chingachguk
(2022)
6.9
Pretorianec
(2024)
6.5
Rush Hour
(2006)
Filmography
4
Duplet
Detective
2025, Russia
4.7
Doggy
Doggy
Drama, Thriller
2025, Russia
6.9
Pretorianec
Action, Detective
2024, Russia
8.2
Chingachguk
Detective, Thriller
2022, Russia
Rozysknik
Crime, Drama
2013, Russia
6.5
Rush Hour
Chas pik
Drama, Romantic
2006, Russia
6.2
Ulitsy razbitykh fonarey
Drama, Crime, Detective
1998, Russia
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