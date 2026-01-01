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Filmography
Leonid Paranin
Leonid Paranin
Kinoafisha
Persons
Leonid Paranin
Leonid Paranin
Leonid Paranin
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
,
Science-fiction hero
Popular Films
7.5
Kumir
(2019)
7.3
Vysokie stavki
(2015)
7.2
Korol i Shut
(2023)
Filmography
7.2
Korol i Shut
Drama, Biography, Music
2023, Russia
7.5
Kumir
Drama, Mystery
2019, Russia
4.2
Unwanted
Drama, Mystery,
2018, Russia
4.9
Tsenzor
Tsenzor
Sci-Fi, Action, Drama
2017, Russia
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Rozhdennaya zvezdoj
Drama, Romantic
2015, Russia
Belaya strela. Vozmezdie
Drama, Action, Crime
2015, Russia
7.3
Vysokie stavki
Crime
2015, Russia
7.2
Rudolf Nureyev: Dance to Freedom
Rudolf Nureyev: Dance to Freedom
Documentary
2015,
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