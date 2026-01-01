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Leonid Paranin Leonid Paranin
Kinoafisha Persons Leonid Paranin

Leonid Paranin

Leonid Paranin

Actor type
Dramatic actor, Action hero, Science-fiction hero

Popular Films

Kumir 7.5
Kumir (2019)
Vysokie stavki 7.3
Vysokie stavki (2015)
Korol i Shut 7.2
Korol i Shut (2023)

Filmography

Korol i Shut 7.2
Korol i Shut
Drama, Biography, Music 2023, Russia
Kumir 7.5
Kumir
Drama, Mystery 2019, Russia
Unwanted 4.2
Unwanted
Drama, Mystery, 2018, Russia
Tsenzor 4.9
Tsenzor Tsenzor
Sci-Fi, Action, Drama 2017, Russia
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Rozhdennaya zvezdoj
Rozhdennaya zvezdoj
Drama, Romantic 2015, Russia
Belaya strela. Vozmezdie
Belaya strela. Vozmezdie
Drama, Action, Crime 2015, Russia
Vysokie stavki 7.3
Vysokie stavki
Crime 2015, Russia
Rudolf Nureyev: Dance to Freedom 7.2
Rudolf Nureyev: Dance to Freedom Rudolf Nureyev: Dance to Freedom
Documentary 2015,
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