Angelina Poplavskaya
Angelina Poplavskaya

Date of Birth
19 January 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Granica Mirov 9.8
Granica Mirov (2025)
Do rassveta 6.3
Do rassveta (2023)
Lyubov Sovetskogo Soyuza 6.3
Lyubov Sovetskogo Soyuza (2023)

Filmography

Genre
Year
All 19 Films 3 TV Shows 16 Actress 19
Aleksandr I
History 2025, Russia
Granica Mirov 9.8
Granica Mirov
Comedy, Sci-Fi 2025, Russia
Otdelenie
Romantic 2025, Russia
Istoriya lyubvi Sovetskogo Soyuza
History, Drama 2025, Russia
Arbatskie tajny
Romantic 2025, Russia
Roditeli roditelej
Comedy 2024, Russia
Protivostoyanie
Detective 2024, Russia
Voennaya policiya
Drama, Crime, Action 2023, Russia
Sem minus odin
Detective 2023, Russia
Mastodont
Comedy 2023, Russia
Do rassveta 6.3
Comedy 2023, Russia
Watch trailer
Lyubov Sovetskogo Soyuza 6.3
Romantic, Drama 2023, Russia
Watch trailer
Elizaveta
Biography, Drama, History 2022, Russia
Alisa protiv pravil 2
Detective, Romantic 2022, Russia
Buran 5.1
Thriller 2022, Russia
Watch trailer
KAMAZ. Extreme Racing
Drama, Sport 2021, Russia
Alisa protiv pravil
Detective, Romantic 2021, Russia
Sinee ozero
Romantic 2019, Russia
Dyldy
Comedy, Sport 2019, Russia
