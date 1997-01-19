Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Angelina Poplavskaya
Kinoafisha
Persons
Angelina Poplavskaya
Angelina Poplavskaya
Date of Birth
19 January 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
9.8
Granica Mirov
(2025)
6.3
Do rassveta
(2023)
6.3
Lyubov Sovetskogo Soyuza
(2023)
Filmography
Genre
All
Action
Biography
Comedy
Crime
Detective
Drama
History
Romantic
Sci-Fi
Sport
Thriller
Year
All
2025
2024
2023
2022
2021
2019
All
19
Films
3
TV Shows
16
Actress
19
Aleksandr I
History
2025, Russia
9.8
Granica Mirov
Comedy, Sci-Fi
2025, Russia
Otdelenie
Romantic
2025, Russia
Istoriya lyubvi Sovetskogo Soyuza
History, Drama
2025, Russia
Arbatskie tajny
Romantic
2025, Russia
Roditeli roditelej
Comedy
2024, Russia
Protivostoyanie
Detective
2024, Russia
Voennaya policiya
Drama, Crime, Action
2023, Russia
Sem minus odin
Detective
2023, Russia
Mastodont
Comedy
2023, Russia
6.3
Do rassveta
Do rassveta
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
6.3
Lyubov Sovetskogo Soyuza
Lyubov Sovetskogo Soyuza
Romantic, Drama
2023, Russia
Watch trailer
Elizaveta
Biography, Drama, History
2022, Russia
Alisa protiv pravil 2
Detective, Romantic
2022, Russia
5.1
Buran
Buran
Thriller
2022, Russia
Watch trailer
KAMAZ. Extreme Racing
Drama, Sport
2021, Russia
Alisa protiv pravil
Detective, Romantic
2021, Russia
Sinee ozero
Romantic
2019, Russia
Dyldy
Comedy, Sport
2019, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree