Alevtina Tukan
Kinoafisha
Persons
Alevtina Tukan
Alevtina Tukan
Date of Birth
10 December 1994
Age
30 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
4.9
Kogda ona prikhodit
(2019)
0.0
VIA “Vasilki”
(2025)
0.0
Duelyantki
(2025)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Drama
History
Music
Mystery
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2025
2021
2020
2019
All
7
Films
1
TV Shows
6
Actress
7
VIA “Vasilki”
Music, Drama, Comedy
2025, Russia
Duelyantki
Drama, History
2025, Russia
Haj, sisters
Comedy, Drama
2025, Russia
Devushki s Makarovym
Comedy
2021, Russia
Volk
Drama, Adventure, Mystery
2020, Russia
2 Broke Girls
Comedy
2019, Russia
4.9
Kogda ona prikhodit
Kogda ona prikhodit
Thriller, Sci-Fi
2019, Russia
