Alevtina Tukan
Alevtina Tukan

Alevtina Tukan

Date of Birth
10 December 1994
Age
30 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Kogda ona prikhodit 4.9
Kogda ona prikhodit (2019)
VIA “Vasilki” 0.0
VIA “Vasilki” (2025)
Duelyantki 0.0
Duelyantki (2025)

Filmography

Genre
Year
All 7 Films 1 TV Shows 6 Actress 7
VIA "Vasilki"
VIA “Vasilki”
Music, Drama, Comedy 2025, Russia
Duelyantki
Duelyantki
Drama, History 2025, Russia
Haj, sisters
Comedy, Drama 2025, Russia
Devushki s Makarovym
Devushki s Makarovym
Comedy 2021, Russia
Volk
Volk
Drama, Adventure, Mystery 2020, Russia
2 Broke Girls
2 Broke Girls
Comedy 2019, Russia
Kogda ona prikhodit 4.9
Kogda ona prikhodit
Thriller, Sci-Fi 2019, Russia
