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Ksenia Korneva
Ksenia Korneva Ksenia Korneva
Kinoafisha Persons Ksenia Korneva

Ksenia Korneva

Ksenia Korneva

Date of Birth
5 February 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actress

Popular Films

Improvizatory 6.8
Improvizatory (2023)
Korni 5.9
Korni (2020)
Galya, u nas otmena 5.8
Galya, u nas otmena (2023)

Filmography

Vechernyaya shkola
Vechernyaya shkola
Comedy 2026, Russia
Udachnye istorii
Comedy 2026, Russia
Improvizatory 6.8
Improvizatory
Reality-TV, Comedy 2023, Russia
Galya, u nas otmena 5.8
Galya, u nas otmena
Comedy 2023, Russia
Mama budet protiv 5
Mama budet protiv
Comedy 2023, Russia
Korni 5.9
Korni
Comedy 2020, Russia
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