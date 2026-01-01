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Ksenia Korneva
Ksenia Korneva
Kinoafisha
Persons
Ksenia Korneva
Ksenia Korneva
Ksenia Korneva
Date of Birth
5 February 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actress
Popular Films
6.8
Improvizatory
(2023)
5.9
Korni
(2020)
5.8
Galya, u nas otmena
(2023)
Filmography
Vechernyaya shkola
Comedy
2026, Russia
Udachnye istorii
Comedy
2026, Russia
6.8
Improvizatory
Reality-TV, Comedy
2023, Russia
5.8
Galya, u nas otmena
Comedy
2023, Russia
5
Mama budet protiv
Comedy
2023, Russia
5.9
Korni
Comedy
2020, Russia
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