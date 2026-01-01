Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Natalya Tereshkova
Natalya Tereshkova Natalya Tereshkova
Kinoafisha Persons Natalya Tereshkova

Natalya Tereshkova

Natalya Tereshkova

Date of Birth
15 August 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Voice actress, Comedy actress

Popular Films

Obyasnyalkiny 6.9
Obyasnyalkiny (2023)
Shkola 6.7
Shkola (2010)
Molodezhka 6.6
Molodezhka (2013)

Filmography

Tri kota. Puteshestvie vo vremeni 6.2
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
Animation 2025, Russia
Watch trailer
Obyasnyalkiny 6.9
Obyasnyalkiny
Comedy 2023, Russia
Tsarevny i Tainstvennaya gostya 4.5
Tsarevny i Tainstvennaya gostya Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Animation, Children's 2023, Russia
Watch trailer
Ginger's Tale 6
Ginger's Tale Ogoniok-ognivo
Animation 2020, Russia
Watch trailer
Another Year 5.8
Another Year Eshche odin god
Drama 2014, Russia
Watch trailer
Molodezhka 6.6
Molodezhka
Drama, Sport 2013, Russia
Shkola 6.7
Shkola
Drama 2010, Russia
Chuzhoy v dome 6.1
Chuzhoy v dome Chuzhoy v dome
Drama 2010, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more