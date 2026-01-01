Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Natalya Tereshkova
Natalya Tereshkova
Kinoafisha
Persons
Natalya Tereshkova
Natalya Tereshkova
Natalya Tereshkova
Date of Birth
15 August 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress
,
Voice actress
,
Comedy actress
Popular Films
6.9
Obyasnyalkiny
(2023)
6.7
Shkola
(2010)
6.6
Molodezhka
(2013)
Filmography
6.2
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
Animation
2025, Russia
Watch trailer
6.9
Obyasnyalkiny
Comedy
2023, Russia
4.5
Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Animation, Children's
2023, Russia
Watch trailer
6
Ginger's Tale
Ogoniok-ognivo
Animation
2020, Russia
Watch trailer
5.8
Another Year
Eshche odin god
Drama
2014, Russia
Watch trailer
6.6
Molodezhka
Drama, Sport
2013, Russia
6.7
Shkola
Drama
2010, Russia
6.1
Chuzhoy v dome
Chuzhoy v dome
Drama
2010, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree