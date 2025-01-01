Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Paula Pell Awards

Awards and nominations of Paula Pell

Paula Pell
Awards and nominations of Paula Pell
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more