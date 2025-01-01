Menu
Awards
Awards and nominations of Paula Pell
Paula Pell
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Paula Pell
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
