Awards

Awards and nominations of Sian Clifford

Sian Clifford
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Female Performance in a Comedy Programme
Winner
Screen Actors Guild Awards 2020 Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
