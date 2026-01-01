Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Laura Terruso
Laura Terruso
Kinoafisha
Persons
Laura Terruso
Laura Terruso
Laura Terruso
Occupation
Director, Producer
Popular Films
7.1
Dickinson
(2019)
6.6
Hello, My Name Is Doris
(2015)
6.3
About My Father
(2023)
Filmography
6.3
About My Father
About My Father
Comedy
2023, USA
Watch trailer
6.1
Work It
Work It
Comedy, Music
2020, USA
7.1
Dickinson
Drama, Comedy, History
2019, USA
6.6
Hello, My Name Is Doris
Hello, My Name Is Doris
Drama, Comedy
2015, USA
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree