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Marisol del Olmo
Marisol del Olmo
Kinoafisha
Persons
Marisol del Olmo
Marisol del Olmo
Marisol del Olmo
Date of Birth
9 May 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
6.4
Médicos, línea de vida
(2019)
5.8
Dad Wanted
(2020)
0.0
El Ángel de Aurora
(2024)
Filmography
El Ángel de Aurora
Drama, Family, Romantic
2024, Mexico
5.8
Dad Wanted
Se busca papá
Comedy
2020, Mexico
6.4
Médicos, línea de vida
Drama
2019, Mexico
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