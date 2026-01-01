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Marisol del Olmo Marisol del Olmo
Kinoafisha Persons Marisol del Olmo

Marisol del Olmo

Marisol del Olmo

Date of Birth
9 May 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Médicos, línea de vida 6.4
Médicos, línea de vida (2019)
Dad Wanted 5.8
Dad Wanted (2020)
El Ángel de Aurora 0.0
El Ángel de Aurora (2024)

Filmography

El Ángel de Aurora
El Ángel de Aurora
Drama, Family, Romantic 2024, Mexico
Dad Wanted 5.8
Dad Wanted Se busca papá
Comedy 2020, Mexico
Médicos, línea de vida 6.4
Médicos, línea de vida
Drama 2019, Mexico
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