Alyvia Alyn Lind
Alyvia Alyn Lind
Date of Birth
27 July 2007
Age
18 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress
Popular Films
6.4
Walk Ride Rodeo
(2019)
0.0
Chucky
(2021)
0.0
The Spiderwick Chronicles
(2024)
Filmography
5
Actress
6
Wayward
Thriller, Detective
2025, USA/Great Britain/Canada
The Spiderwick Chronicles
Sci-Fi
2024, USA
Chucky
Horror, Thriller
2021, USA
Daybreak
Drama, Comedy, Horror
2019, USA
6.4
Walk Ride Rodeo
Walk. Ride. Rodeo.
Drama, Biography
2019, USA
Future Man
Comedy, Action, Sci-Fi
2017, USA
