Alyvia Alyn Lind

Date of Birth
27 July 2007
Age
18 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress

Popular Films

Walk Ride Rodeo 6.4
Walk Ride Rodeo (2019)
Chucky 0.0
Chucky (2021)
The Spiderwick Chronicles 0.0
The Spiderwick Chronicles (2024)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 1 TV Shows 5 Actress 6
Wayward
Wayward
Thriller, Detective 2025, USA/Great Britain/Canada
The Spiderwick Chronicles
The Spiderwick Chronicles
Sci-Fi 2024, USA
Chucky
Chucky
Horror, Thriller 2021, USA
Daybreak
Daybreak
Drama, Comedy, Horror 2019, USA
Walk Ride Rodeo 6.4
Walk Ride Rodeo Walk. Ride. Rodeo.
Drama, Biography 2019, USA
Future Man
Future Man
Comedy, Action, Sci-Fi 2017, USA
