Kinoafisha Persons Jim Cummings Awards

Jim Cummings
Awards and nominations of Jim Cummings
Sundance Film Festival 2016 Sundance Film Festival 2016
Short Film Grand Jury Prize
Winner
Sundance Film Festival 2017 Sundance Film Festival 2017
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2021 Berlin International Film Festival 2021
Encounters Award
Nominee
 Encounters Award
Nominee
