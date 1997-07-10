Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Alba Baptista
Alba Baptista Alba Baptista
Kinoafisha Persons Alba Baptista

Alba Baptista

Alba Baptista

Date of Birth
10 July 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Height
160 cm (5 ft 3 in)

Popular Films

Warrior Nun 7.6
Warrior Nun (2020)
Amelia's Children 5.5
Amelia's Children (2023)
Borderline 5.2
Borderline (2025)

Filmography

Genre
Year
All 3 Films 2 TV Shows 1 Actress 3
Borderline 5.2
Borderline Borderline
Thriller, Comedy 2025, Canada / USA
Watch trailer
Amelia's Children 5.5
Amelia's Children Amelia's Children
Horror, Thriller 2023, Portugal
Watch trailer
Warrior Nun 7.6
Warrior Nun
Action, Fantasy, Mystery 2020, USA
News about Alba Baptista’s private life
Alba Baptista
From Lisbon to Hollywood: Alba Baptista’s Journey and Her Romance with Chris Evans
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more