Alba Baptista
Alba Baptista
Alba Baptista
Persons
Alba Baptista
Alba Baptista
Alba Baptista
Date of Birth
10 July 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Height
160 cm (5 ft 3 in)
Popular Films
7.6
Warrior Nun
(2020)
5.5
Amelia's Children
(2023)
5.2
Borderline
(2025)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Fantasy
Horror
Mystery
Thriller
Year
All
2025
2023
2020
All
3
Films
2
TV Shows
1
Actress
3
5.2
Borderline
Borderline
Thriller, Comedy
2025, Canada / USA
Watch trailer
5.5
Amelia's Children
Amelia's Children
Horror, Thriller
2023, Portugal
Watch trailer
7.6
Warrior Nun
Action, Fantasy, Mystery
2020, USA
News about Alba Baptista’s private life
From Lisbon to Hollywood: Alba Baptista’s Journey and Her Romance with Chris Evans
