Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Jonathan Van Ness Awards

Awards and nominations of Jonathan Van Ness

Jonathan Van Ness
Awards and nominations of Jonathan Van Ness
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Nominee
 Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
 Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
 Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Short Form Variety Series
Nominee
 Outstanding Short Form Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Short Form Variety Series
Nominee
 Outstanding Short Form Variety Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more