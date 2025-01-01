Alejandra Onieva

Menu
Date of Birth
1 June 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress
Height
170 cm (5 ft 7 in)
Eye colour
brown

Popular Films

High Seas 0.0
High Seas (2019)
Hotel Costiera 0.0
Hotel Costiera (2025)

Filmography

Genre
Year
All 2 TV Shows 2 Actress 2
Hotel Costiera
Hotel Costiera
Drama, Action 2025, Italy
High Seas
High Seas
Drama, Crime, Detective 2019, Spain
