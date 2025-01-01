Alejandra Onieva

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
1 June 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress
Height
170 cm (5 ft 7 in)
Eye colour
brown
Popular Films
0.0
High Seas
(2019)
0.0
Hotel Costiera
(2025)
Filmography
Hotel Costiera
Drama, Action
2025, Italy
High Seas
Drama, Crime, Detective
2019, Spain
