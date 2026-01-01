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Liana Cornell
Liana Cornell
Kinoafisha
Persons
Liana Cornell
Liana Cornell
Liana Cornell
Date of Birth
24 April 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Horror actress
,
Thriller heroine
Popular Films
7.1
Wolf Creek
(2016)
6.9
Britannia
(2018)
Filmography
6.9
Britannia
Drama, History
2018, Great Britain
7.1
Wolf Creek
Drama, Horror, Thriller
2016, Australia
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