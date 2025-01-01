Menu
Kinoafisha Persons Janicza Bravo Awards

Janicza Bravo
Sundance Film Festival 2014 Sundance Film Festival 2014
Fiction
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Sundance Film Festival 2020 Sundance Film Festival 2020
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2017 Sundance Film Festival 2017
Best of Next!
Nominee
