Kinoafisha
Marco Pigossi
Marco Pigossi
Marco Pigossi
Date of Birth
1 February 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor, Producer
Height
180 cm (5 ft 11 in)
Actor type
Dramatic actor, Horror actor, Thriller hero
Popular Films
7.5
Gen V
(2023)
7.0
Invisible City
(2021)
6.1
Bone Lake
(2024)
4.4
The Park Maniac
The Park Maniac
Crime, Drama
2024, Brazil
6.1
Bone Lake
Bone Lake
Horror, Detective, Thriller
2024, USA
7.5
Gen V
Action, Sci-Fi, Comedy
2023, USA
7
Invisible City
Drama, Fantasy, Mystery
2021, Brazil
