Marco Pigossi
Date of Birth
1 February 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor, Producer
Height
180 cm (5 ft 11 in)
Actor type
Dramatic actor, Horror actor, Thriller hero

Popular Films

Gen V 7.5
Gen V (2023)
Invisible City 7.0
Invisible City (2021)
Bone Lake 6.1
Bone Lake (2024)

Filmography

Genre
Year
The Park Maniac 4.4
The Park Maniac The Park Maniac
Crime, Drama 2024, Brazil
Bone Lake 6.1
Bone Lake Bone Lake
Horror, Detective, Thriller 2024, USA
Gen V 7.5
Gen V
Action, Sci-Fi, Comedy 2023, USA
Invisible City 7
Invisible City
Drama, Fantasy, Mystery 2021, Brazil
