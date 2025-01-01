Menu
Awards and nominations of Rubén Blades

Rubén Blades
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
