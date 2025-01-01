Menu
Awards and nominations of Nicole Beharie

Nicole Beharie
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Sundance Film Festival 2022 Sundance Film Festival 2022
Ensemble Cast
Winner
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
