Kinoafisha
Persons
Nicole Beharie
Nicole Beharie
Nicole Beharie
Awards
Awards and nominations of Nicole Beharie
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Sundance Film Festival 2022
Ensemble Cast
Winner
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
