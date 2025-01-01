Menu
Kinoafisha Persons Dan Povenmire Awards

Awards and nominations of Dan Povenmire

Dan Povenmire
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best International
Nominee
