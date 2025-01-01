Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Paul W. Downs Awards

Awards and nominations of Paul W. Downs

Paul W. Downs
Awards and nominations of Paul W. Downs
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025 Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022 Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more