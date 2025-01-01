Menu
Frankie Shaw
Frankie Shaw
Awards and nominations of Frankie Shaw
Golden Globes, USA 2018
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Sundance Film Festival 2015
Fiction
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Sundance Film Festival 2016
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
