Kinoafisha Persons Frankie Shaw Awards

Awards and nominations of Frankie Shaw

Frankie Shaw
Golden Globes, USA 2018 Golden Globes, USA 2018
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Fiction
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Sundance Film Festival 2016 Sundance Film Festival 2016
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
