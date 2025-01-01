Menu
Joseph Barbera
Awards
Awards and nominations of Joseph Barbera
Joseph Barbera
Awards
Awards and nominations of Joseph Barbera
Academy Awards, USA 1958
Best Animated Short Film
Nominee
Academy Awards, USA 1956
Best Animated Short Film
Nominee
Golden Globes, USA 1961
Television Achievement
Winner
Primetime Emmy Awards 1988
Governor's Award
Winner
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Special - Drama or Comedy
Winner
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Achievement in Children's Programming - Informational/Factual
Winner
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
