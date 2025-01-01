Menu
Kinoafisha Persons William Hanna Awards

Awards and nominations of William Hanna

William Hanna
Awards and nominations of William Hanna
Academy Awards, USA 1958 Academy Awards, USA 1958
Best Animated Short Film
Nominee
Academy Awards, USA 1956 Academy Awards, USA 1956
Best Animated Short Film
Nominee
Golden Globes, USA 1961 Golden Globes, USA 1961
Television Achievement
Winner
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Governor's Award
Winner
Primetime Emmy Awards 1973 Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Achievement in Children's Programming - Informational/Factual
Winner
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Animated Program
Nominee
