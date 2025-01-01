Menu
Awards and nominations of Jeff Schaffer

Jeff Schaffer
Awards and nominations of Jeff Schaffer
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Razzie Awards 2004
Worst Screenplay
Nominee
