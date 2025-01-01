Menu
Kinoafisha Persons Russell T. Davies Awards

Awards and nominations of Russell T. Davies

Russell T. Davies
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Best Drama Series
Winner
Winner
Dennis Potter Award
Winner
Best Writer
Nominee
BAFTA Awards 1997 BAFTA Awards 1997
Best Drama
Winner
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Writer, Drama
Nominee
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Mini-Series
Nominee
BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Best Drama Series
Nominee
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2004 BAFTA Awards 2004
Best Drama Serial
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2002 BAFTA Awards 2002
Best Drama Serial
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 1996 BAFTA Awards 1996
Best Drama
Nominee
BAFTA Awards 1993 BAFTA Awards 1993
Best Children's Programme (Fiction)
Nominee
