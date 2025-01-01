Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Russell T. Davies
Awards
Awards and nominations of Russell T. Davies
Russell T. Davies
About
Awards
Awards and nominations of Russell T. Davies
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2006
Best Drama Series
Winner
Best Drama Series
Winner
Dennis Potter Award
Winner
Best Writer
Nominee
BAFTA Awards 1997
Best Drama
Winner
BAFTA Awards 2022
Writer, Drama
Nominee
Mini-Series
Nominee
Mini-Series
Nominee
BAFTA Awards 2019
Mini-Series
Nominee
BAFTA Awards 2009
Best Drama Series
Nominee
Best Drama Series
Nominee
Best Writer
Nominee
BAFTA Awards 2004
Best Drama Serial
Nominee
Best Drama Serial
Nominee
BAFTA Awards 2002
Best Drama Serial
Nominee
Best Drama Serial
Nominee
BAFTA Awards 1996
Best Drama
Nominee
BAFTA Awards 1993
Best Children's Programme (Fiction)
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree