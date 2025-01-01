Menu
Larry Wilmore
Awards and nominations of Larry Wilmore
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Nominee
