Paul Abbott
Awards
Awards and nominations of Paul Abbott
Paul Abbott
About
Awards
Awards and nominations of Paul Abbott
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Made for Television Movie
Winner
BAFTA Awards 2004
Dennis Potter Award
Winner
Best Drama Serial
Nominee
Best Drama Serial
Nominee
BAFTA Awards 2001
Best Drama Series
Winner
Best Drama Series
Winner
BAFTA Awards 1995
Best Drama Series
Winner
BAFTA Awards 2016
Best Drama Series
Nominee
Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2012
Soap & Continuing Drama
Nominee
Soap & Continuing Drama
Nominee
BAFTA Awards 2009
Best Drama Series
Nominee
Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2003
Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2002
Best Drama Series
Nominee
Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1998
Best Drama Series
Nominee
Best Drama Series
Nominee
