Kinoafisha Persons Paul Abbott Awards

Awards and nominations of Paul Abbott

Paul Abbott
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Made for Television Movie
Winner
BAFTA Awards 2004 BAFTA Awards 2004
Dennis Potter Award
Winner
Best Drama Serial
Nominee
BAFTA Awards 2001 BAFTA Awards 2001
Best Drama Series
Winner
Best Drama Series
Winner
BAFTA Awards 1995 BAFTA Awards 1995
Best Drama Series
Winner
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Soap & Continuing Drama
Nominee
BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2002 BAFTA Awards 2002
Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1998 BAFTA Awards 1998
Best Drama Series
Nominee
