Kinoafisha Persons Jeffrey Lieber Awards

Jeffrey Lieber
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
