Awards and nominations of Brad Falchuk

Brad Falchuk
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Limited Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Limited Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best International
Nominee
