Kinoafisha Persons Jessi Klein Awards

Jessi Klein
Awards and nominations of Jessi Klein
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
