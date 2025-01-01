Menu
Jessi Klein
Awards
Jessi Klein
Awards and nominations of Jessi Klein
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
