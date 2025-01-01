Menu
Glenn Kessler
Awards
Awards and nominations of Glenn Kessler
Glenn Kessler
About
Awards
Awards and nominations of Glenn Kessler
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
