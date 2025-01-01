Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Glenn Kessler Awards

Awards and nominations of Glenn Kessler

Glenn Kessler
Awards and nominations of Glenn Kessler
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more