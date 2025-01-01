Menu
Kinoafisha Persons Derek Waters Awards

Awards and nominations of Derek Waters

Derek Waters
Awards and nominations of Derek Waters
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
