Derek Waters
Awards and nominations of Derek Waters
Derek Waters
Awards and nominations of Derek Waters
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
