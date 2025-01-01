Menu
Awards
Awards and nominations of Pendleton Ward
Pendleton Ward
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Pendleton Ward
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Short-Format Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
BAFTA Awards 2014
Best International
Winner
BAFTA Awards 2013
Best International
Winner
Sundance Film Festival 2013
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
