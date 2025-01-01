Menu
Kinoafisha Persons Pendleton Ward Awards

Awards and nominations of Pendleton Ward

Pendleton Ward
Awards and nominations of Pendleton Ward
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Short-Format Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best International
Winner
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Best International
Winner
Sundance Film Festival 2013 Sundance Film Festival 2013
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
