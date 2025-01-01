Menu
Mark Frost
Awards
Awards and nominations of Mark Frost
Mark Frost
About
Awards
Awards and nominations of Mark Frost
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
