Awards and nominations of Jonathan Nolan

Jonathan Nolan
Academy Awards, USA 2002 Academy Awards, USA 2002
Best Original Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Drama Series
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Drama Series
Nominee
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Sundance Film Festival 2001 Sundance Film Festival 2001
Waldo Salt Screenwriting Award
Winner
