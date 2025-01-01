Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Jonathan Nolan
Awards
Awards and nominations of Jonathan Nolan
Jonathan Nolan
About
Awards
Awards and nominations of Jonathan Nolan
Academy Awards, USA 2002
Best Original Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Sundance Film Festival 2001
Waldo Salt Screenwriting Award
Winner
