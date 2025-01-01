Menu
Andrey Moskvichev
Date of Birth
23 August 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Love never comes alone 4.7
Love never comes alone (2011)
Autlo 3.6
Autlo (2019)
Dva mgnoveniya lyubvi 2.8
Dva mgnoveniya lyubvi (2013)

Filmography

Genre
Year
All 8 Films 3 TV Shows 5 Actor 8
Zagovorennyj
Zagovorennyj
War, Drama 2024, Russia
Odno teploe slovo
Odno teploe slovo
Romantic 2020, Russia
Radi zhizni
Radi zhizni
Drama, Romantic 2020, Russia
Idealistka
Idealistka
Romantic 2020, Russia
Autlo 3.6
Autlo
Drama 2019, Russia
Watch trailer
Dzhuna
Dzhuna
Drama 2015, Russia
Dva mgnoveniya lyubvi 2.8
Dva mgnoveniya lyubvi
Drama 2013, Russia
Love never comes alone 4.7
Love never comes alone
Romantic 2011, Russia
