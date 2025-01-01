Menu
Andrey Moskvichev
Andrey Moskvichev
Andrey Moskvichev
Date of Birth
23 August 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
4.7
Love never comes alone
(2011)
3.6
Autlo
(2019)
2.8
Dva mgnoveniya lyubvi
(2013)
Filmography
8
Zagovorennyj
War, Drama
2024, Russia
Odno teploe slovo
Romantic
2020, Russia
Radi zhizni
Drama, Romantic
2020, Russia
Idealistka
Romantic
2020, Russia
3.6
Autlo
Autlo
Drama
2019, Russia
Watch trailer
Dzhuna
Drama
2015, Russia
2.8
Dva mgnoveniya lyubvi
Dva mgnoveniya lyubvi
Drama
2013, Russia
4.7
Love never comes alone
Love never comes alone
Romantic
2011, Russia
