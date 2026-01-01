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Natalia Podvitskaya
Natalia Podvitskaya
Kinoafisha
Persons
Natalia Podvitskaya
Natalia Podvitskaya
Natalia Podvitskaya
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
6.1
II
(2019)
0.0
A kak inache
(2026)
Filmography
A kak inache
Romantic, Drama
2026, Russia
6.1
II
II
Drama
2019, Belarus
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