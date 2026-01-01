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Natalia Podvitskaya Natalia Podvitskaya
Kinoafisha Persons Natalia Podvitskaya

Natalia Podvitskaya

Natalia Podvitskaya

Actor type
Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

II 6.1
II (2019)
A kak inache 0.0
A kak inache (2026)

Filmography

A kak inache
A kak inache
Romantic, Drama 2026, Russia
II 6.1
II II
Drama 2019, Belarus
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