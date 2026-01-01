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Kinoafisha Persons Lisa Joy Awards

Awards and nominations of Lisa Joy

Lisa Joy
Awards and nominations of Lisa Joy
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
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