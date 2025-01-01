Menu
Nik Roulend
Awards
Awards and nominations of Nik Roulend
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Nik Roulend
BAFTA Awards 2021
Outstanding British Film of the Year
Nominee
BAFTA Awards 2015
Best British Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2015
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Student
Nominee
