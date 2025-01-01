Menu
Awards and nominations of Nik Roulend

BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
Outstanding British Film of the Year
Nominee
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
Best British Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014 Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Student
Nominee
