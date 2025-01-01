Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksey Zotov
Aleksey Zotov
Kinoafisha
Persons
Aleksey Zotov
Aleksey Zotov
Aleksey Zotov
Date of Birth
6 December 1989
Age
35 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
7.3
Odin khoroshiy den
(2025)
4.9
Ubit bossa
(2021)
0.0
Detektivnoe agentstvo Muhicha
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Year
All
2025
2023
2022
2021
All
7
Films
2
TV Shows
5
Writer
2
Director
6
Potekhe chas
Comedy
2025, Russia
Izbrannyj
Comedy, Drama
2025, Russia
Pozhit kak lyudi
Comedy
2025, Russia
7.3
Odin khoroshiy den
Odin khoroshiy den
Romantic
2025, Russia
Watch trailer
Politekh
Comedy
2023, Russia
Detektivnoe agentstvo Muhicha
Comedy
2022, Russia
4.9
Ubit bossa
Ubit bossa
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree