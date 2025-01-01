Menu
Kinoafisha Persons Agustí Villaronga Awards

Awards and nominations of Agustí Villaronga

Agustí Villaronga
Cannes Film Festival 1989 Cannes Film Festival 1989
Palme d'Or
Nominee
Moscow International Film Festival 2021 Moscow International Film Festival 2021
Main Competition
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2000 Berlin International Film Festival 2000
Manfred Salzgeber Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
